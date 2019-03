Apex Legends: Über 50 Millionen Spieler im ersten Monat

Der Battle-Royale-Shooter Apex Legends ist mittlerweile seit über einem Monat erhältlich und bisher sehr erfolgreich. So hat Respawn verkündet, dass das Spiel im ersten Monat über 50 Millionen Spieler erreicht hat.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass Apex Legends bereits nach einer Woche von 25 Millionen Spielern gezockt wurde. Jetzt vermeldete Respawn den weiteren Meilenstein via Twitter.

Offiziell heißt es dazu: “Vielen Dank an die 50 Millionen Spieler, die im ersten Monat seit dem Start von Apex Legends aufgetaucht sind! Ihr habt das alles zu etwas Besonderem gemacht und es gibt noch viel mehr!”

Hier der entsprechende Tweet von Vince Zampella:

Thank you to the 50 million players that have shown up in the first month since Apex Legends launched! You have all made this something special and there's much more to come! pic.twitter.com/EoDcjF5q9E