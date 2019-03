Assassin’s Creed Odyssey: Diese neuen Inhalte erwarten euch im März

in

Ubisoft hat kürzlich ein neues Video veröffentlicht, das zeigt, welche neuen Inhalte euch im März für Assassin’s Creed Odyssey erwarten. Unter anderem dürft ihr euch auf eine neue Episode des Post-Launch-Handlungsstrangs “Das Vermächtnis der ersten Klinge” und das Abstergo-Paket freuen.

Offiziell heißt es dazu: “Blutlinie knüpft an die vorherige Episode an. Zum Abschluss des DLCs werden die Spieler mit einem mysteriösen Feind konfrontiert, der wie ein Puppenspieler hinter den Kulissen agiert. Um auf die dritte Episode zugreifen zu können, müssen die Spieler die ersten beiden Episoden abgeschlossen haben, die Naxos Quest-Reihe in Kapitel 7 der Hauptgeschichte beenden und mindestens Charakterstufe 28 erreicht haben.”

Diese neuen Items erwarten euch ebenfalls:

Das Abstergo-Paket enthält ein neues Ausrüstungsset, ein neues Reittier und einen neuen Bogen. Dazu enthält es auch ein neues Schiffsdesign, eine Galionsfigur und ein Crew-Thema und ist ab dem 19. März erhältlich.

Darüber hinaus wird Kapitän Octopus als legendärer Lieutenant-Skin erhältlich sein.

Hier das Video zu den neuen Inhalten:

Das denken wir:

Cool, dass Ubisoft ständig für neue Inhalte sorgt. Weiter so!