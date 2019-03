Battlefield 5: Die Roadmap für 2019 steht

Kurz nachdem das zweite Kapitel von Tides of War sein Ende gefunden hat, veröffentlicht EA die Battlefield 5 Roadmap für 2019. Darin möchten uns die Entwickler einen Ausblick auf die kommenden Monate geben.

Den Anfang machen das dritte Kapitel von Tides of War und der neue Battle-Royale-Modus Feuersturm am 25. März. Im April folgen dann neue Missionen für den Spielmodus Combined Arms. Im Mai 2019 beglückt uns DICE mit der brandneuen Karte Mercury, welche uns in das mediterrane Kreta verschlägt. Mit “Outpost” erscheint im Juni 2019 dann ein neuer Spielmodus für Battlefield 5. Zudem warten während des dritten Tides of War-Kapitels wöchentliche Belohnungen, darunter sechs Waffen, auf uns.

Auch das vierte Kapitel von Tides of War lässt nicht lange auf sich warten. Bereits im Juni soll es damit weitergehen. Allerdings gibt es noch keine genaueren Informationen über das Erscheinen der zugehörigen Inhalte. Bis jetzt ist lediglich bekannt, dass neue Maps und Spielmodi Battlefield 5 erweitern sollen.

Kapitel fünf wird sogar nur grob für den Herbst 2019 angekündigt. Hier fehlen sämtliche Informationen zum Inhalt. Jedoch ist das für einige Spieler deutlich zu wenig. Dieser Reddit-Nutzer hat seinem Frust Luft gemacht und einigen Zuspruch geerntet.

Das denken wir:

Die Roadmap für Battlefield 5 wirkt leider etwas dürftig. Zumindest ist der Battle-Royale-Modus endlich fertig.