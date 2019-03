Battlefield 5: Seht euch hier den Enthüllungstrailer zum Battle-Royale-Modus Feuersturm an

in

Falls ihr auf den Battle-Royale-Modus Feuersturm wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Und zwar hat Electronic Arts verkündet, dass der neue Modus ab dem 25. März verfügbar sein wird.

Mit dieser Ankündigung hat EA auch einen ziemlich coolen Enthüllungstrailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet. Offiziell heißt es dazu: “Feuersturm ist Battle Royale, neu interpretiert für Battlefield. Beherrsche mit epischen Waffen und Kampffahrzeugen das Geschehen auf der größten Battlefield-Karte aller Zeiten, während sich ein tödlicher Feuerring schließt. Plündere, kämpfe und überlebe, um als letzter Trupp übrig zu bleiben.”

Battlefield 5 ging bereits am 20. November an den Start und seitdem warten Fans auf den Release von Feuersturm. Im Vergleich zur Konkurrenz PUBG, Fortnite, Apex Legends und CoD ist Battlefield also etwas spät dran, aber wer weiß? Vielleicht verhilft der Modus dem fünften Teil der Reihe wieder zum Aufschwung.

Feuersturm wurde von Criterion Games in Zusammenarbeit mit DICE entwickelt und erweitert laut EA Battle Royale um die besten Bestandteile, für die Battlefield bekannt ist.

Euch erwartet ein Feuerring, der immer kleiner wird und Ziel ist es, bei 64 Spielern in 16 Trupps als letzter Infanterietrupp übrig zu bleiben. Cool: Die Map lässt sich durch Zerstörung verändern.

Hier der Trailer:

Was haltet ihr von diesem Trailer? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Der Trailer macht Laune. Mal sehen, wie sich Feuersturm gegen die Battle-Royale-Konkurrenz schlägt.