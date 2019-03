Borderlands 3: Steht die Ankündigung kurz bevor?

in

Wird Borderlands 3 in den nächsten Tagen angekündigt? Alles deutet darauf hin. Gearbox hat nämlich eine Ankündigung zu einer Ankündigung auf Twitter veröffentlicht.

In wenigen Tagen startet in Boston die Messe PAX East und im Rahmen dieser Messe wird Gearbox ein neues Spiel zeigen – am 28. März. Das lässt zumindest nachfolgendes Bild vermuten.

Das Bild wurde im Borderlands-Style gestaltet und in der rechten oben Ecke ist eine 3 angeschnitten, was wohl auf den dritten Teil hindeuten soll.

Wir gehen also ziemlich sicher davon aus, dass Gearbox einen neuen Teil ankündigen wird und kein Remaster oder Ähnliches. Das würde Fans, die schon lange auf einen neuen Teil warten, ziemlich enttäuschen.

In wenigen Tagen wissen wir mehr. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, was da auf uns zukommt. Es bleibt spannend.