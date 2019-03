Control: Jesse Faden führt euch durch das Remedy-Studio

in

Remedy hat ein neues Video veröffentlicht, in dem uns Jesse Faden durch das Studio führt.

Remedy arbeitet aktuell ja noch immer mit Hochdruck am Mystery-Thriller Control, der im Juni erscheinen soll. Und in den letzten Tagen war es relativ ruhig rund um das Spiel, jetzt hat Remedy aber ein neues Video veröffentlicht.

Im nachfolgenden Clip führt uns Jesse Faden – Heldin des Spiels – durch das Studio von Remedy. Wer also schon immer mal sehen wollte, wie es bei den Machern von Max Payne so aussieht, sollte sich das Video nicht entgehen lassen.

Darum geht es in Control

In Control erkunden wir eine sich ständig verändernden Welt, die unsere bekannte Realität mit dem Fremdartigen und Unerklärlichen verbindet. Nachdem eine geheimnisvolle Agentur in New York von einer jenseitigen Bedrohung angegriffen wurde, muss Jesse Faden (Courtney Hope) um die Wiedererlangung der Kontrolle kämpfen. Dazu hat sie etwas, das “Dienstwaffe” genannt wird. Das ist eine übernatürlich Waffe, deren Form sich nach Jesses Willen verändern kann.

Hier das neue Video:

Control erscheint am 30. Juni 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Control macht bisher einen sehr guten Eindruck. Die ersten Spielszenen machen auf jeden Fall Lust auf mehr.