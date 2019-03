In wenigen Tagen ist es soweit: Am 29. März erscheint das Remaster von Assassin’s Creed 3. Nun steht auch fest, was euer PC für das überarbeitete Abenteuer in den USA können muss.

Zusätzlich zu den Voraussetzungen hat Entwickler Ubisoft auch mitgeteilt, bei welchem System man welche Grafik erwarten kann.

Das denken wir:

Absolut akzeptable Voraussetzungen!