Das Survival-Strategiespiel Dawn of Man führt die Steam-Verkaufscharts an

in

Valve hat verkündet, dass sich in der vergangenen Woche kein Spiel besser verkauft hat als das Survival-Strategiespiel Dawn of Man

Valve hat kürzlich die zehn meistverkauften PC-Spiele auf Steam in der letzten Woche angekündigt. Laut den Charts führt das Survival-Strategiespiel Dawn of Man die Charts an, gefolgt von PlayerUnknown’s Battlegrounds, Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm und Grand Theft Auto V.

In Dawn of Man musst du eine Siedlung urzeitlicher Menschen befehligen und sie in einen Kampf ums Überleben durch verschiedene Zeitalter führen. Dazu lässt du sie unter anderem jagen, sammeln, kämpfen und neue Technologien erforschen.

Hier die Features des Spiels:

Jage

Tiere waren für Urmenschen eine lebenswichtige Nahrungsquelle. Ernähre dein Volk mit ihrem Fleisch und fertige aus ihrer Haut und ihren Knochen Kleidung und Werkzeuge, die du zum Überleben brauchst. Nimm es mit Mammuts, Wollnashörnern, Urzeit-Bisons, Riesenhirschen, Höhlenlöwen und anderen Tierarten auf, die zu dieser Zeit die Erde bewohnten.

Sammle

Sammle die Rohstoffe, die dir die Natur bietet: Früchte, Beeren, Wasser, Holz, Feuerstein, Gestein und Erze. Setze sie für die Nahrungszubereitung, die Herstellung von Werkzeugen und die Konstruktion von Bauwerken in deiner Siedlung ein.

Plane für schlechte Zeiten

Im Frühling gibt es Fisch im Überfluss, im Sommer können Beeren und Früchte gesammelt werden und Tiere sind häufiger in Bewegung wenn es warm ist. Leg dir für den Winter einen Vorrat an haltbaren Nahrungsmitteln und warmer Kleidung zu, um ihn zu überleben.

Erweitere und befestige deine Siedlung

Baue für dein Volk weitere Häuser und Einrichtungen, um die Einwohnerzahl in die Höhe zu treiben. Errichte Befestigungen und stelle Waffen her, damit du auf unvermeidbare Konflikte vorbereitet bist.

Erforsche Technologien

Mit jeder neuen Entdeckung kann deine Siedlung größere Einwohnerzahlen aufnehmen, doch entstehen dabei auch neue Herausforderungen: ein erhöhter Nahrungsbedarf, moralische Gewissensfragen und häufigere Raubüberfälle.

Konstruiere megalithische Bauwerke

Unsere Vorfahren waren zu bautechnischen Meisterwerken imstande: sie bauten massive Felsen ab, transportierten sie mit Hilfe von Schlitten und konstruierten riesige Steinbauten.

Kontrolliere die Natur

Schalte Landwirtschaftstechnologien frei, um dein eigenes Gemüse anzubauen und damit große Menschenmengen zu ernähren. Zähme Tiere für Nahrung, Ressourcen und ihre Muskelkraft.

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels auf Steam.

Das denken wir:

Ein beachtlicher Erfolg. Man darf gespannt sein, wie sich die Verkaufszahlen in den kommenden Wochen entwickeln.