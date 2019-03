Days Gone hat den Gold-Status erreicht

Ihr wartet auf den Release des Action-Adventures Days Gone? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Der Titel hat den Gold-Status erreicht. Das bedeutet, dass das Spiel wie geplant am 26. April 2019 für die PS4 erscheint.

Bend Studio, das verantwortliche Entwicklerstudio, hat die Gold-Status-Meldung via Twitter verkündet. Im Tweet heißt es: “Unser Team hat es geschafft! #DaysGone hat den Gold-Status erreicht. Es war eine ziemlicher Ritt und wir können es kaum erwarten, dass ihr unser Spiel am 26. April erlebet.”

Hier der entsprechende Tweet:

Our team has done it! #DaysGone has gone gold.

It’s been quite the ride and we can’t wait for you experience our game on April 26. pic.twitter.com/xnD5VTnbew

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) 9. März 2019