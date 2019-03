Dead or Alive 6 ist da – Seht euch hier den Launch-Trailer an

Koei Tecmo hat den Launch-Trailer zu Dead or Alive 6 veröffentlicht.

Ursprünglich hätte Dead or Alive 6 ja am 15. Februar 2019 erscheinen sollen. Daraus wurde nichts, denn die Entwickler wollten sich mehr Zeit nehmen, um den letzten Feinschliff am Spiel vorzunehmen. Daher wurde DoA 6 am 1. März veröffentlicht.

Mittlerweile ist auch der Launch-Trailer da, der euch auf das Spiel einstimmt. Den Clip findet ihr unter diesen Zeilen.

“Ich bin unglaublich stolz auf die Arbeit und die Anstrengungen, die Team Ninja hinter dieses Spiel gesteckt hat”, sagte Yohei Shimbori, Director und Producer von Dead or Alive 6. “Als Fan von Kampfspielen hoffe ich aufrichtig, dass Spieler aus der ganzen Welt genauso viel Spaß haben wie ich.”

In diesem Sinne: Round 1: Fight!

Dead or Alive 6 steht ab sofort für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Ob sich Dead or Alive 6 gegen Tekken 7, Mortal Combat 11 und Co. behaupten kann? Wir sind gespannt.