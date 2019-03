Der brasilianische Präsident verwendet Musik aus Sonic the Hedgehog in einem Twitter-Video

in

Jair Bolsonaro, der ultrarechte Präsident Brasiliens, hat kürzlich ein Twitter-Video veröffentlicht, in dem er dafür wirbt, in Brasilien zu investieren. Das Kuriose: Dafür verwendet er Musik aus Sonic the Hedgehog.

Hier das Video:

Investimento no Brasil e não em outros países para formarem alianças espúrias a fim de se manterem no poder! Um dos grandes diferenciais de nosso governo. Governar para o Brasileiro e não para o Foro de SP! pic.twitter.com/4Amj9TuEYY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 25. Februar 2019

Diese Musik stammt aus der zweiten Phase des Endkampfes in Sonic the Hedgehog aus dem Jahr 2006.

Hier bekommt ihr übrigens auch die berüchtigte Kussszene zu sehen:

Warum der brasilianische Präsident gerade diese Musik ausgewählt hat? Wir haben keine Ahnung.

Das denken wir:

Was wohl der Interpret des tracks davon hält?

