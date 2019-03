Der erste Boss in Sekiro: Shadows Die Twice kann besiegt werden

in

Eigentlich sollte das nicht möglich sein. Der erste Boss in Sekiro: Shadows Die Twice heißt Genichiro Ashina und soll euch töten – egal, was ihr tut. Er ist einfach zu mächtig. Ein Spieler beweist euch das Gegenteil.

In einem Video des YouTube-Kanals “Boss Fight Database” wird der erste Boss in Sekiro gelegt. Klingt nicht besonders, ist es aber: Der Boss sollte nämlich eigentlich zu stark und gerade zu Beginn unbesiegbar sein.

Zwar ändert es nichts an der folgenden Geschichte – aber cool, dass es funktioniert!

Das denken wir:

Egal wie schwer ein Spiel ist, die Spieler finden immer einen Weg.