“Der Prinz von Bel-Air”: Seht euch hier eine geniale Neuinterpretation der 90er-Sitcom an (Trailer)

Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch sage, dass die 90er-Sitcom “Der Prinz von Bel-Air” auch als Drama funktionieren würde? Nein? Dann solltet ihr euch nachfolgenden Trailer ansehen.

Regisseur Morgan Cooper hat nämlich aus der Kultserie eine ziemlich geniale Neuinterpretation geschaffen, die dem Fresh Prince einen sehr ernsten Touch verpasst – und das funktioniert überraschend gut.

Wir sehen, wie Will mit einer Knarre erwischt und dann schließlich von seiner Mutter Viola nach Los Angeles geschickt wird, um dort bei seiner wohlhabenden Tante Vivian und deren Mann, dem Anwalt Philip Banks, zu Leben. Das soll aus ihm einen besseren Menschen machen.

Am Anfang hat Will große Probleme damit, seinen Platz in der neuen Umgebung zu finden, aber schließlich schafft es der Fresh Prince doch noch das Ruder herumzureißen.

Das denken wir:

Der Trailer ist genial gemacht. Vielleicht dürfen wir uns ja noch über einen richtig Film freuen. Das wäre ziemlich cool.