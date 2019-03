Der Space-Western “Prospect” hat einen ziemlich coolen VHS-Trailer spendiert bekommen

in

Wir berichteten ja schon öfters über den Sci-Fi-Western “Prospect”. Mittlerweile ist der Film auf Blu-ray, DVD und VOD erhältlich und aus diesem Grund wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Und dieser kommt ziemlich cool daher – im Retro-VHS-Stil. Offiziell heißt es zum Film: “Prospect war stark von den praktischen Science-Fiction-Filmen inspiriert, die wir als Kinder gesehen haben: Der originale Star Wars, 2001, Alien, Blade Runner. Wir haben diese Filme in unseren Wohnzimmern auf VHS-Kassetten gesehen. Wir haben diesen Retro-Trailer als Hommage an eine Ära geschnitten, in der Science-Fiction bedeutete, viel physisches Zeug zu machen. “

Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Hier der Trailer:

Worum geht es in “Prospect”?



In “Prospect” dreht sich alles um ein junges Mädchen und ihren Vater, die auf einem entfernten Planeten nach Reichtümern suchen. Aber da gibt es andere, die den gleichen Plan verfolgen und ehe sich die beiden versehen, finden sie sich in einem Kampf um Leben und Tod wieder.

Neben der spannenden Inszenierung bietet der Film auch einen völlig neuen Blick auf den Weltraum.

Das denken wir:

Wer auf Sci-Fi steht, der sollte sich diesen Film auf keinen Fall entgehen lassen.