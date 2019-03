Devil May Cry 5: Der Bloody Palace öffnet am 1. April seine Pforten

Devil May Cry 5 ist seit wenigen Tagen erhältlich und schon kündigt Capcom mit dem Bloody Palace das erste Update an. Hier erwartet uns ein fordernder Survival-Modus.

Dieser neue Modus soll bereits ab dem 1. April zur Verfügung stehen. Hier der entsprechende Ankündigungs-Tweet dazu:

Devil hunters, get ready for the ultimate challenge! The Bloody Palace will open its doors in #DMC5 on April 1st, as a free update! pic.twitter.com/dJqa8Lp9gL