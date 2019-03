Devil May Cry 5: Der finale Trailer enthält beabsichtigte Spoiler

in

Capcom hat einen neuen Trailer zu Devil May Cry 5 veröffentlicht, der beabsichtigte Spoiler enthält.

Der Release von Devil May Cry 5 lässt nicht mehr lange auf sich warten und aus diesem Grund dürfen wir uns in diesen Tagen immer wieder über neues Material aus dem Spiel freuen. Kürzlich veröffentlichte Capcom nun den finalen Trailer.

Und dieser enthält beabsichtigte Spoiler. Capcom schreibt dazu in der Videobeschreibung: “WARNUNG! Spoiler voraus, auch wenn sie sehr motivierend sind… Die Welt, wie wir sie kennen, fällt auseinander und es liegt an Nero, Dante und V, sich zusammenzuschließen und sich der ultimativen Herausforderung in # DMC5 zu stellen.”

Hört sich spannend an? Ist es auch. Natürlich verrate ich euch an dieser Stelle nicht, um welche Spoiler es sich handelt. Jetzt müsst ihr euch entscheiden: Seht ihr euch den Trailer an oder nicht?

Hier der finale Trailer:

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März für PC, PS4 und Xbox One.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Ein Spoiler in einem offiziellen Trailer? Irgendwie eine coole Idee. Hoffentlich kann Devil May Cry 5 die hohen Erwartungen der Fans erfüllen.