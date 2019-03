Devil May Cry 5: Neuer Trailer erklärt euch, was bisher geschah

Capcom hat einen neuen Trailer zu Devil May Cry 5 veröffentlicht, der euch die Story bisher erklärt.

In wenigen Tagen erscheint Devil May Cry 5 und aus diesem Grund hat Capcom einen Trailer veröffentlicht, der euch erklärt, was bisher in der Reihe geschah.

Offiziell heißt es dazu:“Liegt deine letzte Dämonenjagd etwas zurück? Hast du Mundus, Lady & Nero vergessen? Machen dir keine Sorgen, wir bringen dich mit dieser verrauchten ‘sexy kurzen Zusammenfassung der DMC-Geschichte auf den neuesten Stand…”

Devil May Cry 2 und DmC: Devil May Cry werden im Trailer zwar nicht erwähnt, insgesamt wird die Story aber gut zusammengefasst.

Hier der Recap-Trailer:

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die Story war bisher ziemlich abgefahren und da wird auch der fünfte Teil keine Ausnahme machen.