Wie Capcom berichtet, ist Devil May Cry 5 in den ersten zwei Wochen bereits über zwei Millionen Mal digital und in den Handel ausgeliefert worden.

Damit landet DMC5 auf den dritten Platz der Reihe. Am meisten verkauft wurde DMC4 vor über 10 Jahren mit 3 Millionen Auslieferungen, das DMC-Reboot wurde 2,4 Millionen Mal ausgeliefert.

Das denken wir:

Ein solider Erfolg!