Die Macher von Carmageddon arbeiten an einer neuen IP – uns erwarten Fahrzeug-Action und Chaos

Vor einigen Wochen berichteten wir darüber, dass sich THQ Nordic die Carmageddon IP geschnappt hat und wir wohl bald mit einem neuen Teil der brutalen Racing-Reihe rechnen können. Jetzt wurde bekannt, dass Green Man Gaming Publishing und Stainless Games, die Macher der Carmageddon-Reihe, an einer neuen IP arbeiten.

Patrick Buckland, Vorsitzender und Mitbegründer von Stainless Games, sagte: “Mit über 30 Spielen und 25 Jahren Erfahrung in der Branche weiß Stainless ein oder zwei Dinge über die Auswahl eines Verlegers. Deshalb wissen wir, dass wir mit Green Man Gaming den perfekten Partner haben, um unsere neue IP auf den Markt zu bringen. Wir können es kaum erwarten, das neue Projekt vorzustellen. Es geht wirklich auf die DNA des Studios zurück und ist ein sehr rostfreies Spiel – actionreich, aufregend und sicher wird es die Leute umhauen.”

David Clark, Managing Director bei Green Man Gaming Publishing, fügte hinzu: “Von Anfang an war es das Ziel von Green Man Gaming Publishing, mit den besten und klügsten Entwicklern zusammenzuarbeiten, unabhängig davon, ob es sich um innovative kleinere Teams handelt, die neu in der Branche oder seit langem in der Industrie etabliert sind. Mit Stainless Games haben wir die perfekte Kombination – ein Studio mit 25-jähriger Tradition, das immer noch führend in der Entwicklung und Programmierung von Spielen ist. Ich hatte das Vergnügen, 1998 mit dem Stainless-Team an der Lancierung von Carmageddon II zu arbeiten. Carpocalypse Nun könnte ich nicht mehr begeistert sein, mit ihnen beim nächsten großen Projekt wieder zusammen zu arbeiten. Diese Partnerschaft ist der erste Schritt in einem unglaublich aggressiven Jahr, in dem wir hoch ambitionierte Spiele auf mehreren Plattformen veröffentlichen werden.”

Weitere Infos werden in den kommenden Woche erwartet. Wir halten euch auf dem Laufenden.



Das denken wir:

Das hört sich schon mal spannend an. Wir sind gespannt auf die ersten Spielszenen. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange darauf warten.