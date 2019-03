Dieser YouTuber hat irre Sachen in einem alten Simpsons-Game gefunden

in

“The Simpsons: Hit & Run” ist eine der beliebtesten Retro-Perlen für so manchen Gamer. Das Action-Adventure im Simpsons-Universum erinnert ein wenig an GTA und hat viele in Nostalgie schwelgende Fans.

Der YouTuber Shesez hat sich nun einen der Original-Entwickler geschnappt und mithilfe der “Out of Bounds”-Kamera einige Geheimnisse rund um das Spiel aufgeklärt. Das Video dazu kippt es auf seinem Kanal.

Das denken wir:

Sich den Entwickler für so ein Video zu schnappen ist schon eine geniale Idee. Sehr Cool!