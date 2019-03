Far Cry New Dawn: Ubisoft zeigt die besten Easter Eggs im Video

in

Kürzlich hat Ubisoft ein neues Video zu Far Cry New Dawn veröffentlicht, das einige der Easter Eggs im Spiel zeigt.

Na, spielt ihr schon fleißig Far Cry New Dawn? Dann ist euch vielleicht schon das ein oder andere Easter Egg aufgefallen. Easter Eggs hat Ubisoft nämlich reichlich im Spiel versteckt.

Einige davon zeigt das Studio im nachfolgenden Video. Zu sehen gibt es unter anderem einen bunten Einhorn-Flammenwerfer und ihr bekommt auch zu sehen, was passiert, wenn man sich in einem Kühlschrank vor einer Atomkatastrophe retten will.

Hier das Video:

Und falls ihr noch nicht wisst, ob ihr euch das Spiel holt, solltet ihr euch unseren Test zum Spiel durchlesen. Unser Review findet ihr über diesen Link.

Far Cry New Dawn ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Das denken wir:

Ubisoft hat sich für New Dawn einiges einfallen lassen. Einige Easter Eggs sind wirklich witzig.