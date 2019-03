Fortnite: Kommt bald ein ähnliches Respawn-Feature wie in Apex Legends?

Kürzlich konnten die Zuschauer des offiziellen Fortnite-Tunier Streams einen Blick auf das mögliche Respawn-Feature werfen – zumindest auf einen Teil davon.

Konkret geht es um das Blackheart-Solo-Cup Turnier. Während eines Matches waren plötzlich Lieferwagen zu sehen, welche bereits von Dataminern in den Spieldateien gefunden wurden. Allerdings war das Erscheinen der Fahrzeuge wohl eher nicht beabsichtigt. Immerhin sind diese noch nicht offiziell in Fortnite integriert. Hier könnt ihr schon mal einen ersten Blick auf die Lieferwagen werfen:

Ähnlich wie in Apex Legends sollen die Spieler ihre gefallenen Kameraden mit Hilfe dieser Vans wieder zurück in das Spielgeschehen holen können. Dies wirkt sich natürlich extrem auf das bisherige Gameplay aus. Schließlich wurde das Feature in Apex Legends von Anfang an eingeplant und balanciert.

Während der Twitch-Chat hitzig über die Vans diskutiert, verlieren die Kommentatoren des Turnieres kein einziges Wort über das neue Gameplay-Element. Warum die Fahrzeuge überhaupt während des Fortnite-Turniers zu sehen waren ist ungewiss. Denn beim Blackheart-Solo-Cup handelt es sich, wie der Name schon sagt, um ein Solo-Turnier. Ein wiederbeleben verlorener Team-Kameraden ist also ohnehin nicht möglich.

Sollte sich Fortnite stark an Apex Legends orintieren, können Spieler also bald die Marken von verlorenen Team-Mitgliedern einsammeln und an einem Respawn-Punkt benutzen. Während eines Ask me Anything mit den Entwicklern von Fortnite auf Reddit gaben diese an, schon länger mit dem Gedanken eines Respawn-Systems zu spielen. Jedoch werden aktuell erst die genauen Auswirkungen auf das Spiel getestet. Vor Season 8 sollte man wohl nicht mit dem neuen Feature rechnen.

Das denken wir:

Ein Respawn-Feature könnte frischen Wind in Fortnite bringen. Mal schauen was die Tests der Entwickler ergeben!