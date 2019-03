Fortnite: Wird es bald einen Rangmodus geben?

in

Gibt es etwa bald einen Rangmodus in Fortnite? Angekündigt wurde so ein Modus zwar noch nicht, aber es gibt erste Hinweise darauf. Ein Reddit-User wurde in einer Umfrage nämlich danach gefragt.

Wäre es sinnvoll in Fortnite einen Rangmodus einzuführen? Wenn ihr mich fragt, ja! Für Einsteiger ist es aktuell einfach schwierig, ins Spiel einzusteigen. Ein Rangmodus, der die neuen Spieler von den fortgeschrittenen Gamern trennt, würde das Spielerlebnis womöglich erheblich verbessern.

Aktuell gibt es jedoch noch keine offiziellen infos dazu. Epic Games fragt jedoch in einer Umfrage nach Feedback von Fans zu verschiedenen Dingen – indirekt auch nach einem Rangmodus.

“Fortnite Battle Royale sollte Matchmaking haben, das brandneue Spieler von erfahrenen Spielern unterscheidet”, lautet eine der Fragen.

Hier der entsprechende Post auf Reddit:

Es sieht also ganz danach aus, als würde Epic wirklich darüber nachdenken, einen Rangmodus einzuführen. Sobald es weitere Infos dazu gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Was würdet ihr von so einem Modus halten? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Ein Ranked-Modus würde auf jeden Fall Sinn machen. Wir sind schon gespannt, was Epic noch so geplant hat.