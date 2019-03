Half-Life 3: Die Mail von Gabe Newell war ein Fake

Gestern berichteten wir ja darüber, dass Gabe Newell, der Chef von Valve, in einer Mail erwähnte, dass wir wohl noch rund fünf Jahre auf auf ein neues Half-Life warten müssen. Half-Life 3 also confirmed? Leider nein, denn die Mail war ein Fake – zumindest behauptet Valve das.

Gegenüber PCGamesN bestätigte Valve, dass die E-Mail gefälscht war. Gestern berichtete auch das Valve News Network über die Mail. Mittlerweile nahm das VNN das entsprechende Video, in dem die Mail thematisiert wurde, offline.

Hier der entsprechende Tweet dazu:

As of now, two people were confirmed by Gabe that the “5 Years” E-Mail was faked. I’ll be removing the section of the video that involves the email, changing the videos title and description, along with removing tweets related to it.

— Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) 19. März 2019