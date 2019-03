Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human erscheinen für den PC

in

Eine gute Nachricht für alle, die Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become gerne spielen möchten, aber keine PS4 besitzen: Quantic Dream hat angekündigt, dass diese Spiele für den PC veröffentlicht werden. Leider gibt es einen kleinen Haken.

Laut Quantic Dream werden diese drei Spiele nämlich zeitexklusiv im Digital Store von Epic veröffentlicht. Mit anderen Worten, Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human werden zuerst im Epic-Store und ein Jahr danach auf anderen digitalen Plattformen veröffentlicht.

Der Co-CEO von Quantic Dream, Guillaume de Fondaumiere, sagte: “Wir sind sehr dankbar für 12 fantastische Jahre der Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment und all dem, was sie uns ermöglicht haben, zu kreieren und zu produzieren. Mit dieser neuen Partnerschaft mit Epic können wir unsere Produkte jetzt auf eine breitere Fangemeinde ausdehnen und PC-Spielern ermöglichen, unsere Titel zu genießen.”

Laut Quantic Dream und Epic Games, erscheinen diese Spiele noch in diesem Jahr.

Das denken wir:

Jetzt dürfen sich auch PC-Spieler auf Detroit: Become Human und Co. freuen. Coole Sache.

