Ihr könnt euch jetzt ein Unreal-Engine-Remake von Star Wars Episode 1: Racer downloaden

in

Im Januar haben wir euch darüber informiert, dass jemand an einem Remake von Star Wars Episode 1: Racer auf Basis der Unreal Engine 4 arbeitet. Anscheinend arbeitete aber noch jemand an so einem Remake, das ihr euch jetzt herunterladen könnt.

Der YouTuber “Bluedrake42” hat ein Video veröffentlicht, in dem ihr das Remake in Aktion sehen könnt. In diesem Pod-Racer-Remake könnt ihr alleine oder gegen KI-Feinde fahren. Es gibt auch eine Multiplayer-Option, die anscheinend lokale Multiplayer-Matches ermöglicht.

Das Ganze sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und ich bin wirklich schon gespannt, Disney oder Electronic Arts rechtlich gegen dieses Remake vorgeht.

Hier das Video:

Den Download des Spiels findet ihr in der Beschreibung des YouTube-Videos:

Das denken wir:

Dieses Remake sieht wirklich super aus. Da werden Erinnerungen wach.