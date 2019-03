Ihr könnt jetzt in eurem Browser durch die Levels einiger Videospielklassiker fliegen

in

Es gibt jetzt eine Website, die es euch ermöglicht, durch die Levels einiger Videospielklassiker zu fliegen.

Vielleicht habt ihr ja schon mal in einem Videospiel einen “No clip”-Cheat verwendet, um einfach so durch ein Level zu fliegen – ohne Beschränkungen. Genau das ermöglicht eine Website, auf die ich eben gestoßen bin.

Auf noclip.website könnt ihr aus Videospielklassikern wie Luigi’s Mansion, Super Mario Galaxy, Metroid Prime, Mario Kart, Super Mario 64 und Co. wählen, um dann durch die jeweilige Spielwelt zu fliegen.

Im Falle von Mario Kart, könnt ihr beispielsweise verschiedene Cups und die darin enthaltenen Tracks asuwählen. Das ist ziemlich cool, wenn man eine Spielwelt mal auf eine ganz neue Art erkunden möchte.

Die Seite besteht übrigens aus Spieldateien, die direkt aus den Originalen gezogen wurden. Es sollte also alles so sein, wie ihr es in Erinnerung habt, abgesehen von der Platzierung von NPCs und einzelnen Elementen.

Probiert es einfach mal aus. Es lohnt sich.

Das denken wir:

Eine coole Idee. Da werden Erinnerungen wach.