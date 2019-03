Im Retro-Horrorspiel Stay Out of the House musst du einem kannibalistischen Serienmörder entkommen

Im März erscheint das Retro-Horrorspiel Stay Out of the House auf Steam.

Heute habe ich mal wieder etwas für Fans des gepflegten Horrors. Und zwar erwartet uns mit Stay Out of the House im März ein ganz besonderes Horrorspiel, in dem ihr einem kannibalistischen Serienmörder entkommen müsst.

In diesem Spiel findet ihr euch im Haus des Killers wieder und ihr wisst nicht, warum ihr dort gelandet seid. Sicher ist: Ihr müsst so schnell es geht aus diesem Horrorhaus verschwinden, denn der Killer will euch ans Leder.

Euch erwartet ein ziemlich cooler Ego-VHS-Look, der die Horrorstimmung perfekt einfängt. Abgesehen davon versprechen die Entwickler Leichen, Blut, Eingeweide und Enthauptung.

Genau das, was Horrorfans mögen. Hier der der Trailer zum Spiel

Stay Out of the House erscheint noch im März über Steam. Wer das Spiel vorbestellt, bekommt aber Early-Access-Zugang.

Das denken wir:

So muss Retro-Horror aussehen. Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr.