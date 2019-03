Ist dieser Mega-Patch die Rettung für Anthem?

in

Anthem gefällt nicht jedem. Der Loot-Shooter aus dem Hause Bioware hat gerade im Endgame und in puncto Loot-Qualität seine Schwächen. Hier möchten die Entwickler jetzt mit dem bisher größten Patch aushelfen.

Diese Woche könnte es so weit sein: Patch 1.04 für Anthem erscheint. Wie zwei Mitarbeiter von Entwickler Bioware in einem Live-Stream verraten haben, sei der bislang größte Patch für Anthem bereits in Arbeit.

Dieser soll neben einem FOV-Slider auch kürzere Ladezeiten und Verbesserungen am Lootsystem mitbringen – die Patch-Notes umfassen ganze 13 Seiten. Wer sich den Live-Stream anschauen möchte, kann das hier tun.

Das denken wir:

Es wäre super, wenn Bioware hier endlich die Kurve kriegt. Uns hat Anthem aber ordentlich Spaß gemacht!