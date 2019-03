“Lloronas Fluch”: In diesem Motion Poster holt sich die weinenden Frau eure Kinder

Vor ein paar Wochen berichteten wir zum ersten Mal über den kommenden Horrorfilm “Lloronas Fluch”. Damals präsentierten wir euch den ersten Trailer. Heute habe ich ein cooles Motion Poster für euch.

Der Film erzählt die Geschichte einer lateinamerikanische Legende. Llorona, wie weinende Frau, soll angeblich ihre beiden Kinder in einem Fluss ertränkt und anschließend Selbstmord begangen haben. Als gepeinigte Seele findet sie jedoch keine Ruhe.

Seither irrt sie zwischen unserer Welt und dem Jenseits hin und her, um ihre getöteten Kinder durch lebende zu ersetzen.

Der Film startet am 19. April in die Kinos.

Hier das Mostion Poster:

She’s coming for your children. Check out exclusive art by @GrecoFlavio. The Curse of #LaLlorona in theaters April 19. pic.twitter.com/82Xnyy6W2D

— The Curse of La Llorona (@lalloronamovie) 15. März 2019