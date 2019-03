Mortal Kombat 11 basiert auf der Unreal Engine 3 und die mobile Version auf der Unreal Engine 4

Aktuell scheint es etwas Verwirrung darüber zu geben, was die Technologie hinter Mortal Kombat 11 betrifft. Viele gehen davon aus, dass das Spiel auf Basis der Unreal Engine 4 basiert. Das stimmt jedoch nicht.

Wie Programming Lead Jon Greenberg von NetherRealm kürzlich klarstellte, basiert Mortal Kombat 11 auf einer modifizierten Version der Unreal Engine 3. Und diese Engine unterscheidet sich sehr von dem, was Epic gerade anbietet.

Hier der Tweet von Greenberg dazu:

To whoever keeps changing the Mortal Kombat 11 Wikipedia page to claim the game uses UE4… while I appreciate the intention and while we take this as a compliment, MK11 is built on NRS’s custom UE3 version. And yes, our ver of UE3 is radically different from Epic’s at this pt. — Jon Greenberg (@Jontology) 5. März 2019

Für Mortal Kombat Mobile setzt NetherRealm hingegen auf die Unreal Engine 4.

Yup. Mobile is using UE4, and footage got mixed in. We’re all in the same building, and in some cases, some folks end up working on both. — Jon Greenberg (@Jontology) 5. März 2019

Mit einem weiteren Tweet erklärte der Entwickler in Kurzform, warum man für Mortal Kombat 11 auf die UE3 setzt. Der Grund: So konnten die Entwickler sofort nach der Fertigstellung von Injustice 2 an MK11 arbeiten.

The real answer is long and pretty complicated. The short version: evolving our engine let us start working on the game the day IJ2 was completed rather than making the team wait while we rebuilt everything (years and years worth of stuff, much of which we would need) in UE4. — Jon Greenberg (@Jontology) 6. März 2019

Übrigens wurde kürzlich auch ein neuer Story-Trailer zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April für PC, PS4, Xbox One und die Nintendo Switch.

Das denken wir:

Uns ist das eigentlich ziemlich egal. Wir wünschen uns nur, dass das Spiel wird gut. Und davon gehen wir aktuell sehr stark aus.