Mortal Kombat 11: Seht euch alle bisher veröffentlichten Brutalities im Video an

Wenn man an Mortal Kombat denkt, dann fallen einem in der Regel zwei Worte ein: Fatality und Brutality. Von beidem gibt es in Mortal Kombat reichlich. In einem neuen Video bekommen wir nun alle Brutalities zu sehen, die bisher gezeigt wurden.

Und diese fallen wie gewohnt blutig aus. Wir sehen beispielsweise, wie sich Scorpion seine Maske vom Kopf zieht und Baraka in Flammen aufgehen lässt und wie Kano seinem Kontrahenten Johnny Cage den Kopf vom Körper schlägt.

Mortal Kombat 11 ist also (oh Wunder) nichts für schwache Nerven – und genau das Richtige für alle, die es gerne etwas härter mögen.

Hier das Video mit den Brutalities:

Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Mortal Kombat 11 wird wieder blutig und zwar so richtig. Und das ist genau das, was sich die Fans wünschen.