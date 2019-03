No Man’s Sky: Mit dem Update Beyond erwartet euch ein brandneues Multiplayer-Erlebnis

In den letzten Wochen war es relativ still rund um das Spiel No Man’s Sky. Kürzlich veröffentlichte das verantwortliche Studio Hello Games aber einen neuen Trailer zum nächsten Update mit dem Titel Beyond.

Mit diesem Update verspricht Hello Games ein ein brandneues Social- und Multiplayer-Erlebnis, das Spieler wie nie zuvor zusammenzubringen soll. Beyond soll die Art und Weise verändern, wie Spieler zusammenkommen und neue Möglichkeiten bieten, das Universum zu erkunden.

Das Update erfordert kein Abonnement, enthält keine Mikrotransaktionen und ist für alle Spieler völlig kostenlos.

Hello Games wird in den kommenden Wochen mehr Details verraten und nach und nach die Features von No Man´s Sky: Beyond enthüllen.

Hier der erste Trailer zum Update:

Erscheinen soll das Update im Sommer 2019.

Das denken wir:

Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Cool, dass Hello Games No Man’s Sky immer wieder mit Updates versorgt.