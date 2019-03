Overwatch: Blizzard verrät, wann der neue Held Baptiste an den Start geht

in

Gute Nachrichten für alle, die auf den Start des neuen Overwatch-Helden Baptiste warten: Blizzard hat kürzlich verraten, wann er seinen Dienst antritt.

Auf Twitter verkündete Blizzard, dass Baptiste ab dem 19. März verfügbar sein wird. Den entsprechenden Tweet dazu findet ihr über diesen Link.

Baptiste wurde bereits vor einigen Wochen vorgestellt, aber bisher war unklar, ab wann der Charakter im Spiel verfügbar sein wird. Der Held verlor während des Omnic-Krieges seine Eltern und wurde so zu einem von über 30 Millionen Waisenkindern. Ein paar Jahre darauf schloss er sich wegen der misslichen Lage einer ziwelichtigen Organisation an, bis er schließlich realisierte, dass er etwas ändern muss.

Bewaffnet ist er mit einer Mid-Range-SMG und er kann Granaten verschießen, die Ziele in einem bestimmten Radius heilen kann. In den Test-Sessions hat sich herausgestellt, dass er sich durch diese Fähigkeit gut als Haupt-Heiler im Team eignet.

Was er sonst noch so auf dem Kasten aht, erfahrt ihr in diesem Video:

Das denken wir:

Man darf gespannt sein, wie Baptiste bei der Community ankommt. Seine Fähigkeiten sind auf jeden Fall interessant.