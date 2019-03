Path of Exile ist ab sofort für die PlayStation 4 erhältlich

in

Wie die Kollegen von MMORPG.com berichteten, haben die Jungs und Mädels von Grinding Gear Games ihr Hack ‘n Slay-Meisterwerk Path of Exile für die PlayStation 4 veröffentlicht. Das Spiel ist kostenlos im PlayStation Store verfügbar.

PlayStation 4-Besitzer dürfen sich also ab sofort über einen weiteren kostenlosen Titel für ihre Konsole freuen. Denn das Action-Rollenspiel aus dem Hause Grinding Gear Games ist für die aktuelle Konsole aus dem Hause Sony erschienen. Die angebotene Version enthält alle Inhalte, welche bisher für den Titel erschienen sind – inklusive Synthesis.

Path of Exile erfreut sich seit Jahren an großer Beliebtheit. Denn für viele gilt der Titel als das “bessere Diablo 3”. Das Gameplay orientiert sich an dem äußerst beliebten Vorgänger Diablo 2 und bietet deutlich mehr Komplexität als der aktuellste Ableger der Diablo-Franchise.

Vor allem das ausgeklügelte und tiefgründige Skill-System hat zahlreiche Fans. Der riesige Skill-Tree bietet für jeden Spieler die passenden Fähigkeiten. Somit kann sich jeder Spieler den Charakter perfekt an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Zudem werden über den Item-Shop kosmetische Gegenstände zum Kauf angeboten. Damit unterstützt ihr natürlich die Entwickler, da das Spiel, wie bereits erwähnt, kostenlos zu haben ist. Allerdings ist eine PlayStation-Plus Mitgliedschaft für den Zugriff auf den Online-Multiplayer erforderlich.

Das denken wir:

Mit Path of Exile hat es ein weiterer hervorragender Titel auf die PlayStation 4 geschafft!