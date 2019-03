Power Rangers: Battle for the Grid – neuer Trailer stellt den kompletten Start-Roster vor

in

Hasbro, Lionsgate und nWay haben einen neuen Trailer zum Kampfspiel Power Rangers: Battle for the Grid veröffentlicht, der den kompletten Start-Roster und einige Signature-Moves vorstellt.

Unter anderem gibt es die Signature-Moves von Goldar, Ranger Slayer, Mastodon Sentry, Kat, Magna Defender, Gia, Jason, Tommy und Lord Drakkon zu sehen. Abgesehen davon wird auch die Echtzeit-Unterstützungs-Takeover-Mechanik in Aktion gezeigt, die andere Charaktere auf den Plan ruft, um euch im Kampf zu unterstützen.

Darüber hinaus werden auch Jonglier-Combos und auch das Megazord-System gezeigt. Das Ganze sieht auf jeden Fall ziemlich abgefahren aus und wer auf die Power Rangers steht, der wird den Release vermutlich kaum erwarten können.

Hier der neue Trailer:

Power Rangers: Battle for the Grid erscheint im April für PS4, XBox One und Nintendo Switch. Die PC-Version erscheint irgendwann im Laufe des Jahres.

Das denken wir:

Fans der Power Rangers werden hier voll auf ihre Kosten kommen.