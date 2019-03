Rawmen ist wie Splatoon – nur, dass sich hier nackte Männer mit Suppe bekämpfen

in

Kürzlich bin ich auf ein Spiel gestoßen, das ich euch einfach nicht vornethalten kann. Es ist wie Splatoon, nur, dass sich hier keine Inklinge mit Farbe, sondern nackte Männer mit Suppe bekämpfen.

Hört sich verrückt an? Ist es auch. In der offiziellen Beschreibung auf der Steam-Produktseite heißt es: “Die erfahrensten Fleischsäcke des Universums wurden von Hand ausgewählt, um in äußerst exklusiven, supergeheimen und sehr schwer hineinzukommenden – außer du wurdest ausgewähl – Underground Ramen-Spielen gegeneinander anzutreten. Dort präsentieren, sie die exquisiteste und salzigste Suppe der Menschheit.”

Euch erwartet ein Koop-Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler und Suppe ohne Ende.

Hier ein Trailer, der das Spiel in Aktion zeigt:

Aktuell befindet sich Rawmen in der Early-Access-Phase. Das Spiel soll aber noch in diesem Jahr erscheinen.

Das denken wir:

Das ist… ungewöhnlich.