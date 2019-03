Ready or Not: Seht euch hier den ersten Gameplay-Trailer zum Taktik-Shooter an

in

Vor über einem Jahr berichteten wir über einen Taktik-Shooter namens Ready or Not, der auf Basis der Unreal Engine entsteht und von der SWAT-Reihe inspiriert wurde. Nach der Vorstellung des Spiels wurde es dann lange Zeit ziemlich still um den Titel. Mittlerweile wurde jedoch ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Im Trailer heißt es: “Mit Ready or Not hat sich VOID Interactive vorgenommen, die Tätigkeiten eines SWAT-Offiziers realistisch darzustellen. Das von realen Ereignissen inspirierte Spiel ist eine Mischung aus First-Person-Action und Taktik-Strategie.”

Im Gegensatz zu anderen Shootern versucht ihr in SWAT nicht einfach eure Gegner zu töten, sondern sie mit nicht-tödlichen Methoden zu verhaften. Das Ganze wird also ziemlich taktisch und sieht bereits jetzt sehr cool aus.

Davon könnt ihr euch mit dem nachfolgenden Trailer überzeugen:

Erscheinen soll das Spiel im vierten Quartal 2020.

Sobald es weitere Infos zu Ready or Not gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen ziemlich vielversprechend aus. Wer die SWAT-Reihe mochte, der sollte sich das Spiel vormerken.