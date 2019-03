Resident Evil 2: Diese Mod ersetzt Mr. X mit Thomas, der Lokomotive

Mittlerweile gibt es ja schon ziemliche viele verrückte Modifikationen für Resident Evil 2 und kürzlich bin ich wieder auf eine abgefahrene Mod gestoßen, die ich euch nicht vorenthalten möchte.

Diese Mod ersetzt Mr. X mit Thomas, der kleinen Lokomotive. Und ja, das ist so verrückt, wie es sich anhört. Verantwortlich für diese Modifikation sind die Modder ZombieAli (der das Modell für Thomas gemacht hat) und DJ Pop (der die Musik hinzugefügt hat).

Das Modell könnt ihr euch über diesen Link herunterladen. Und die dazu passende Musik findet ihr hier.

Nachfolgend findet ihr noch ein Video, das Thomas als Mr. X zeigt

