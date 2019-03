Resident Evil 2: Es gibt jetzt eine Mod, die Mr. X aus dem Spiel entfernt

in

Resident Evil 2 ist eines der besten Remakes der letzten Jahre. Ich hatte echt viel Spaß damit und hoffe, dass sich zukünftige Remakes an der Qualität dieses Titels orientieren. Es kommen zwar nicht alle Features bei den Fans an, aber insgesamt hat Capcom hier großartige Arbeit geleistet.

Manche Spieler finden beispielsweise Mr. X nicht so wirklich cool. Verständlich, denn schließlich werden wir im Spiel ständig von diesem Hut-tragenden Monster terrorisiert und immer dann gestört, wenn wir gerade in Ruhe die Umgebung erkunden möchten. Aber es gibt Abhilfe.

Und zwar wurde mit “X no more” eine Modifikation veröffentlicht, die Mr. X einfach so aus dem Spiel entfernt. Aber keine Sorge: Die gescripteten Momente funktionieren trotzdem. Durch die Mod übernimmt in den Zwischensequenzen nämlich ein “freundlicher Geist” die Arbeit von Mr. X.

Downloaden könnt ihr euch die Mod über diesen Link.

Übrigens könnt ihr Resident Evil 2 auch als Captain Marvel spielen. Wie das geht, erfahrt ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Endlich können wir das Polizeirevier ohne Mr. X erkunden.