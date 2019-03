Russia 2055: Ladet euch jetzt die Pre-Alpha-Version des Indie-Shooters herunter

in

Kürzlich berichteten wir über die Ankündigung der Public Alpha zum Indie-Shooter Russia 2055. Mittlerweile ist die Alpha gestartet und ihr könnt euch das Spiel herunterladen.

Das erwartet euch im Spiel: “Russia 2055 ist ein Prolog zu einem Spiel namens Battle A.E. (Battle After Earth). Hier ist die Menschheit nach einem verheerenden extraterrestrischen Angriff dazu gezwungen, die instabile Oberfläche der Erde zu verlassen. Die Menschheit ist gezwungen, sich genetisch zu verbessern, um sich an das raue Klima eines mysteriösen Planeten anzupassen, um die Zivilisation neu zu starten. Russia 2055 ist ein futuristisches militärisches Einzelspieler-Ego-Shooter-Spiel. Derzeit in einer frühen Entwicklungsphase.”

Russia 2055 ist ein Singleplayer-Ego-Shooter, der optisch stark an die “Metal Gear”-Reihe erinnert. Aktuell befindet sich das Spiel noch in Entwicklung. Downloaden könnt ihr euch die Alpha-Version über diesen Link

Hier findet ihr die Systemanforderungen:

Betriebssystem: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10

Prozessor (AMD): AMD FX-8350

Prozessor (Intel): Core i5 6600K

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafik (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1050 / NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB

Grafik (AMD): AMD Radeon™ RX 560 / HD 7850 2GB

DirectX: 11.0 kompatible Grafikkarte oder vergleichbar

Internetverbindung erforderlich: 512 KBPS oder schneller

Festplattenspeicher: 50GB

Das denken wir:

Endlich können alle den Shooter ausprobieren. Wir sind schon auf das fertige Spiel gespannt.