Sekiro: Shadows Die Twice – Das erwartet euch im Spiel (Trailer)

in

Falls ihr plant, euch Sekiro: Shadows Die Twice – das nächste Werk der Dark Souls-Macher – zu holen, dann interessiert euch mit Sicherheit was das Spiel zu bieten hat. Und genau das zeigt der neueste Trailer.

Darum geht es: In Sekiro übernehmt ihr die Rolle des “einarmigen Wolfes”, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Er hat geschworen, einen jungen Adligen zu beschützen, den Abkömmling einer alten Blutlinie, daher ist er vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan.

Im Spiel verfügt ihr unter anderem über eine Armprothese, die ihr upgraden könnt. Unter anderem mit einem Greifhaken, der es euch ermöglicht, eigentlich unzugängliche Orte zu erreichen.

Darüber hinaus könnt ihr die Schilde eurer Gegner mit einer speziellen Axt zerbrechen oder Gegner mit einem Speer an euch heranziehen. Abgesehen davon könnt ihr Gegner aus der Ferne mit Wurfsternen angreifen oder sie mit Feuerwerkskörpern verwirren.

Was Sekiro sonst noch so zu bieten hat, seht ihr hier:

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Sekiro sieht verdammt cool aus. Wer Tenchu mochte, der wird hier voll auf seine Kosten kommen.