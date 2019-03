Sekiro: Shadows Die Twice – Seht euch hier den Launch-Trailer an

in

In wenigen Tagen erscheint Sekiro: Shadows Die Twice – das neueste Werk von FromSoftware, den Schöpfern von Bloodborne und der Dark Souls-Reihe – und darum wurde jetzt auch der Launch-Trailer veröffentlicht.

In Sekiro übernehmt ihr die Rolle des “einarmigen Wolfes”, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Er hat geschworen, einen jungen Adligen zu beschützen, den Abkömmling einer alten Blutlinie, daher ist er vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan.

Als sein junger Herr entführt wird, kann ihn nichts und niemand auf seinem Weg aufhalten, seine Ehre zurückzuerlangen – nicht einmal der Tod.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier ist der Launch-Trailer mit vielen neuen Spielszenen:

Übrigens: Es gibt eine ziemlich abgefahrene Limited Edition PS4 Pro im Sekiro-Design. Alle Infos dazu findet ihr über diesen Link.

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März für PC, PS4 und Xbox One. Sobald es weitere Neuigkeiten zum Spiel gibt, informieren wir euch umgehend darüber.

Das denken wir:

Wer Tenchu mochte, der sollte Sekiro auf jeden Fall ausprobieren.