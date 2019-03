Shenmue 3: Seht euch hier das offizielle Cover des Spiels an

Deep Silver hat auf der offiziellen Website zu Shenmue 3 das Cover des Spiels veröffentlicht. Dort findet man aber leider nur eine kleines Bild. Dafür gibt es auf der entsprechenden Produktseite auf Amazon eine größere Variante des Covers.

Das Cover zeigt Ryo Hazuki, den Helden des Spiels, an der Seite der mysteriösen Shenhua Ling, die nach den Blüten des Shenmue-Baums benannt ist, der in der Nähe ihres Hauses steht.

Im ersten Teil der Reihe erscheint Shenhua in Ryos Träumen. in Shenmue 2 trifft Ryo am Ende des Spiels in Guilin auf seinem Weg ins Dorf Bailu auf Shenhua. Und wie es scheint, wird sie noch eine entscheidende Rolle in Ryos Leben spielen.

Hier das Cover:

Zum Spiel heißt es: “Schlüpfe in die Rolle von Ryo Hazuki, einem 18-jährigen Kampfkünstler aus Japan, der alles aufs Spiel setzt, um den Tod seines Vaters zu rächen.”

“Im dritten Teil der epischen Shenmue-Serie will Ryo das Geheimnis um den Spiegel des Phönix lüften, das Artefakt, nach dem der Mörder seines Vaters sucht. Seine Reise führt ihn durch detailgetreu nachgebildete, geschäftige Dörfer, umgeben von den pittoresken Landschaften Chinas.”

Shenmue 3 erscheint Ende des Jahres für PC und PS4.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie gut Shenmue 3 wirklich ist. Wir können nur hoffen, dass das Spiel die hohen Erwartungen erfüllen kann.