Sniper Elite: Rebellion stellt vier Spiele vor

in

Fans von Sniper Elite haben Grund zur Freude, denn Rebellion hat kürzlich vier Sniper-Elite-Titel vorgestellt, die sich aktuell in Entwicklung befinden.

Offiziell heißt es dazu: “Rebellion hat sehr gute Nachrichten für Fans der Sniper Elite-Reihe: Insgesamt vier neue und wiederkehrende Titel sind derzeit in Arbeit. Neben dem nächsten Haupttitel der Serie befinden sich Sniper Elite V2 Remastered, Sniper Elite 3 Ultimate Edition (Switch) und ein Sniper Elite-Titel für VR in Entwicklung.”

Sniper Elite V2 Remastered

Sniper Elite V2 Remastered erscheint 2019 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Fans können nach Berlin zurückkehren und noch einmal in die epische Kampagne in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs eintauchen.

Sniper Elite 3 Ultimate Edition

Die Sniper Elite 3 Ultimate Edition kommt ebenfalls noch dieses Jahr auf die Switch und. Die Switch-Version beinhaltet jeglichen Content, der je für das Spiel veröffentlicht wurde. Darüber hinaus sind ein exklusiver lokaler Multiplayer-Modus sowie Motion Control Teil des Pakets. Weitere Informationen werden in Kürze bekanntgegeben.

Das Stand-Alone Sniper Elite-Abenteuer für VR entsteht in Zusammenarbeit mit dem britischen Indiestudio Just Add Water, bekannt für Oddworld und Gravity Crash.

Und zum neuen Hauptteil gibt es leider noch keine konkreten Infos. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr das aber natürlich umgehend bei uns.

Das denken wir:

Wer hätte gedacht, dass sich das Sniper-Elite-Franchise so positiv entwickeln würde? Da kommt einiges auf uns zu.