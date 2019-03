“Sonic the Hedgehog”: So reagiert das Netz auf Sonics neuen Film-Look

Vielleicht habt ihr ja schon mitbekommen, das kürzlich der neue Look von Sonic im kommenden “Sonic the Hedgehog”-Film vorgestellt wurde. Seitdem diskutiert das Netz heftig über das Aussehen des blauen Igels und die meisten finden den Look unpassend.

Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von dem neuen Sonic halten soll, aber fest steht: Der Look ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und die meisten User im Netz gefällt der Look so gar nicht.

Hier ein paar Stimmen aus dem Netz:

digging the sonic movie’s chill and likable new slogan pic.twitter.com/CXkMPnCrKS — nathan grayson (@Vahn16) 5. März 2019

I would pay $15 to never see the bad Sonic ever again — URL, You’ll Be A Woman Soon (@jephjacques) 5. März 2019

here are my live action sonic the hedgehog ass theories. inquiring minds want to know pic.twitter.com/dUR4qYEciK — shan m. (@heyshanmurphy) 5. März 2019

sonic looks like he’s trying to sell me an xfinity home bundle https://t.co/YkbxkMyGGU — KT Nelson (@KrangTNelson) 5. März 2019

Me: So… that Sonic movie looks like it’ll be very weird. My brain: Make it look even weirder! Give him muscles! pic.twitter.com/kBh9V6NOJN — Parker Molloy (@ParkerMolloy) 4. März 2019

SONIC’S MOVIE DESIGN COULDNT BE ANY WOR- pic.twitter.com/WFJWvs89U6 — chris (@OneyNG) 5. März 2019

here I put a pair of GLASSY REAL HUMAN EYES on Sonic, did this fix it is he better now, did I solve it y/n (actually it doesn’t look that different, does it) pic.twitter.com/BdaGrSSoar — Chuck Wendig (@ChuckWendig) 5. März 2019

Was haltet ihr vom neuen Sonic? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob die Macher des Films Sonics Aussehen noch anpassen.

