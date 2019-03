Stadia: Google hat den Konami Code auf dem Controller versteckt

Kürzlich berichteten wir über Stadia, den neuen Spiele-Streaming-Service von Google. Mittlerweile wurde das erste Stadia-Easter-Egg entdeckt. Und zwar findet man auf dem neuen Stadia-Controller den Konami Code.

Die neue Spieleplattform soll es unter anderem ermöglichen, Spiele innerhalb weniger Sekunden im Browser zu starten – auch über einen Play-Button in Youtube-Videos. Auf diesem Weg möchte Google die Gaming-Welt revolutionieren.

Mit dem Dienst wurde auch ein neuer Controller vorgestellt, der etwas an den Xbox-Controller erinnert. Auf diesem Controller wurde mittlerweile der Konami Code entdeckt.

Falls ihr noch nicht von diesem Code gehört habt: Der Konami-Code ist ein Cheat-Code, der in vielen Konami-Videospielen und einigen Nicht-Konami-Spielen vorkommt. Der Spieler kann die folgende Tastenfolge auf dem Gamecontroller drücken, um einen Cheat oder andere Effekte zu aktivieren: ↑↑ ↓↓ ← → ← → BA

Hier ein Bild des Codes auf dem Controller:

The #stadia controller has the Konami code underneath. 😁 pic.twitter.com/ZlLCIa6T53

— Rich 🦔🎮 (@DreamcastBarber) 19. März 2019