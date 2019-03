Star Wars Jedi: Fallen Order – Am 13. April bkommen wir erste Szenen zu sehen

Electronic Arts hat kürzlich mit einem Tweet verraten, dass wir am 13. April erstes Material aus dem Actionspiel Star Wars Jedi: Fallen Order zu sehen bekommen.

Mit anderen Worten: Das Spiel wird während des Star Wars Celebration Days gezeigt und es wird das erste Mal sein, dass die Öffentlichkeit das Spiel zu sehen bekommt.

Hier der entsprechende Tweet:

Did you hear? #StarWarsJediFallenOrder will be at #StarWarsCelebration Chicago! See the game for the first time on April 13th.

Plus, hear from @MattLanter about his work on #StarWarsBattlefrontII. https://t.co/vE0oPnYDSZ

— EA Star Wars (@EAStarWars) 27. Februar 2019