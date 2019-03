The Division 2: Neuer Trailer stellt die Dark Zone vor – Open-Beta-Start

in

Der neueste Trailer zu The Division 2 dreht sich um die Dark Zone.



In The Division 2 könnt ihr natürlich auch wieder die Dark Zone betreten, wo euer Können gegen andere Spieler auf die Probe gestellt wird. Hier erwartet euch ein unerbittlicher Kampf ums Überleben.

Zur Einstimmung auf die Dark Zone hat Ubisoft kürzlich einen Trailer veröffentlicht, der einen guten Eindruck davon gibt, was der PvP-Bereich von The Division 2 so zu bieten hat.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Bei dem gescheiterten Versuch, Washington D.C. von einem tödlichen Virus zu befreien, entstanden diese Quarantäne-Bereiche. Wo einst eine unzureichend getestete Chemikalie eingesetzt wurde, müssen die Spieler nun Missionen erledigen und sich einen Weg durch den Pfad der Zerstörung bahnen.”

Hier der Trailer:

Abgesehen davon startet heute die Open Beta, die bis zum 4. März verfügbar sein wird. Wenn ihr an der Open Beta teilnehmt, erwarten euch folgende Belohnungen:

Waffen-Skin “DC-Patriot”

Arm-Aufnäher “Capitol Hill”

Vorratskiste Rucksack-Trophäe

Rucksack-Trophäe „”Capitol Hill”

The Division 2 erscheint am 12. März für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

In der Dark Zone erwarten uns intensive PvP-Kämpfe. Hoffen wir nur, dass Ubisoft für genügend Langzeitmotivation sorgt.