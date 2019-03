The Division 2: Neues Video zeigt, wie ihr euren Agenten individualisieren könnt

Falls ihr plant, euch The Division 2 zu holen, dann interessiert euch vermutlich, was es für Möglichkeiten in Sachen Charakterindividualisierung gibt. Und genau dieses Feature wird in einem neuen Gameplay-Video vorgestellt.

Ubisoft hat nämlich via Twitter ein Vieo veröffentlicht, das zeigt, wie man den eigenen Agenten anpassen kann. Und aktuell sieht es so aus, als würden uns keine großen Überraschungen erwarten.

Wir können das Geschlecht auswählen, die Hautfarbe und einen Standard-Kopf. Danach dürfen wir die Gesichtszüge und Gesichtsmerkmale, Tattoos und das Outfit anpassen. Hier das Video:

Here’s a sneak peek of the character customization options available in #TheDivision2! pic.twitter.com/fRdXMZKkMv — The Division 2 (@TheDivisionGame) 9. März 2019

Kürzlich wurde übrigens auch der Launch-Trailer veröffentlicht, der euch schon mal auf den Release einstimmen soll. Den Clip könnt ihr euch hier ansehen:

Darüber hinaus hat Ubisoft auch ein neues Augmented-Reality-Erlebnis zum Spiel vorgestellt. Mehr darüber erfaht ihr über diesen Link.

The Division 2 erscheint am 15. März für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die bisherigen Spielszenen sehen ganz gut aus. Vor allem die vielen Neuerungen lassen vermuten, dass Ubisoft aus den Fehlern des Vorgängers gelernt hat. Wir sind gespannt, wie das Spiel bei der Community ankommt.